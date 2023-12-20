NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену о планах воссоединения с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско сообщил о наличии у Пекина планов воссоединения с Тайванем, утверждает телеканал NBC со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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По словам собеседников телеканала, Китай намерен установить контроль над островом мирным путем. Председатель КНР опроверг намерения Пекина провести операцию по захвату Тайваня в 2025 или 2027 году.

Телеканал сообщил, что перед встречей китайские чиновники просили администрацию США поддержать планы воссоединения с Тайванем, но Белый дом отклонил запрос.

В декабре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и техническую поддержку на сумму $300 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТайваньСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин

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