NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену о планах воссоединения с Тайванем

По словам собеседников телеканала, Китай намерен установить контроль над островом мирным путем. Председатель КНР опроверг намерения Пекина провести операцию по захвату Тайваня в 2025 или 2027 году.

Телеканал сообщил, что перед встречей китайские чиновники просили администрацию США поддержать планы воссоединения с Тайванем, но Белый дом отклонил запрос.

В декабре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и техническую поддержку на сумму $300 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

