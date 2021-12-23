Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии

Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в ближайшие дни. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения основного закона страны.

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«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", — цитирует Лукашенко «БЕЛТА».

Как отметил белорусский лидер, если народ поддержит изменения в конституцию, систему управления государством придется отстроить заново.

«Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, — этого не будет», — пообещал Лукашенко.

Глава республики добавил, что референдум по изменениям в конституцию состоится во второй половине февраля.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КонституцияБелоруссияАлександр Лукашенко
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