Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции", — цитирует Лукашенко «БЕЛТА».

Как отметил белорусский лидер, если народ поддержит изменения в конституцию, систему управления государством придется отстроить заново.

«Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, — этого не будет», — пообещал Лукашенко.

Глава республики добавил, что референдум по изменениям в конституцию состоится во второй половине февраля.

