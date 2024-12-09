Глава МВД Карнер: Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам
Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам, мера затрагивает порядка 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается. Об этом сообщил глава австрийского МВД Герхард Карнер, слова которого приводит телеканал ORF.
Он отметил, что поручил министерству подготовить программу упорядоченной репатриации и депортации в Сирию. По словам Карнера, все решения о предоставлении убежища также будут пересмотрены.
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Уточняется, что действующий канцлер Карл Нехаммер сегодня поручил министру внутренних дел приостановить рассмотрение всех текущих заявлений о предоставлении убежища сирийцам и пересмотреть все выданные разрешения на убежище.
Ранее сообщалось, что более 150 тысяч сирийцев были перемещены из-за боевых действий в провинции Алеппо за неделю. Отмечалось, что число сирийцев, вынужденных бежать из-за боевых действий в Алеппо и вокруг, быстро увеличивается и продолжит расти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru