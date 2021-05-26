Швеция временно прекратила авиасообщение с Белоруссией

Причиной стала экстренная посадка пассажирского лайнера Ryanair 23 мая в Минске. В ведомстве отметили, что обеспокоены безопасностью пассажиров, и решили в целях профилактики временно прекратить полеты, сообщил РЕН ТВ.

Глава отдела судоходства и авиации Гуннар Юнгберг подчеркнул, что сейчас ведомство не может гарантировать полностью безопасный перелет для своих граждан. Управление транспорта добавило, что следит за развитием ситуации и советует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, пишут «Известия».

