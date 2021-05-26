Швеция временно прекратила авиасообщение с Белоруссией
Управление транспорта Швеции временно отменило разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на совершение полетов между государствами, сообщили на сайте ведомства.
Причиной стала экстренная посадка пассажирского лайнера Ryanair 23 мая в Минске. В ведомстве отметили, что обеспокоены безопасностью пассажиров, и решили в целях профилактики временно прекратить полеты, сообщил РЕН ТВ.
Глава отдела судоходства и авиации Гуннар Юнгберг подчеркнул, что сейчас ведомство не может гарантировать полностью безопасный перелет для своих граждан. Управление транспорта добавило, что следит за развитием ситуации и советует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, пишут «Известия».
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