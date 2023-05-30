Швеция сообщила о контактах с Турцией по вопросу вступления в НАТО
30 мая 202321:46
Швеция общалась с Анкарой по вопросу вступления в НАТО после президентских выборов в Турции. Об этом заявил премьер королевства Ульф Кристерссон, его слова приводит ТАСС.
Он отметил,что дипломаты двух стран проводили встречу после выборов президента Турции.
«Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу», - заявил премьер.
Ранее президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru