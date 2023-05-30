Швеция сообщила о контактах с Турцией по вопросу вступления в НАТО

Швеция общалась с Анкарой по вопросу вступления в НАТО после президентских выборов в Турции. Об этом заявил премьер королевства Ульф Кристерссон, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО

Он отметил,что дипломаты двух стран проводили встречу после выборов президента Турции.

«Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу», - заявил премьер.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры