Швеция передумала отказываться от карантина

В свою очередь, глава департамента здравоохранения Стокгольма выразил возмущение тем, что многие люди ведут себя так, будто пандемия закончилась.

Изначально власти Швеции не хотели вводить жесткие ограничения. В частности, во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. В Стокгольме лишь призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

Более того, во Всемирной организации здравоохранения поддержали позицию Швеции.

По словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, население страны правильно восприняло мягкость ограничений.

Специалист в интервью радиостанции Magick назвал карантин слишком «грубым инструментом», который бьет по доходам населения. По его мнению, в вопросе борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.

В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что ограничительные меры имеют под собой логические и медицинские обоснования. Он раскритиковал шведский подход к защите от пандемии коронавируса.

