Швеция передумала отказываться от карантина
Власти Швеции допустили введение карантина в Стокгольме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, передает Bloomberg.
По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, последние несколько недель в городе значительно растет число заболевших COVID-19 всех возрастов.
Врач не стал рассказывать подробностей возможных карантинных мер.
В свою очередь, глава департамента здравоохранения Стокгольма выразил возмущение тем, что многие люди ведут себя так, будто пандемия закончилась.
Изначально власти Швеции не хотели вводить жесткие ограничения. В частности, во время эпидемии в стране продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. В Стокгольме лишь призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
Более того, во Всемирной организации здравоохранения поддержали позицию Швеции.
По словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, население страны правильно восприняло мягкость ограничений.
Специалист в интервью радиостанции Magick назвал карантин слишком «грубым инструментом», который бьет по доходам населения. По его мнению, в вопросе борьбы с коронавирусом необходимо взаимное доверие между государством и гражданами.
В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что ограничительные меры имеют под собой логические и медицинские обоснования. Он раскритиковал шведский подход к защите от пандемии коронавируса.
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