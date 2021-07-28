Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за последние две недели в Швеции не было зафиксировано ни одной смерти, связаной с коронавирусом, сообщает ТАСС.

По данным организации, с начала пандемии в королевстве было выявлено свыше миллиона случаев COVID-19, скончались более 14,6 тысяч пациентов. Максимум суточных заражений фиксировался в декабре 2020 года, тогда как в настоящее время - от 400 до 600 случаев в сутки.

Также отмечается, что полный курс вакцинации от коронавируса в Швеции прошли порядка 50% населения, было использовано более 10 миллионов доз.

Ранее в Швеции, после сообщения о тромбозах, граждане стали массово отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает телеканал «360». Пациенты требовали сделать им второй укол любым другим препаратом.

