Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за последние две недели в Швеции не было зафиксировано ни одной смерти, связаной с коронавирусом, сообщает ТАСС.
По данным организации, с начала пандемии в королевстве было выявлено свыше миллиона случаев COVID-19, скончались более 14,6 тысяч пациентов. Максимум суточных заражений фиксировался в декабре 2020 года, тогда как в настоящее время - от 400 до 600 случаев в сутки.
Также отмечается, что полный курс вакцинации от коронавируса в Швеции прошли порядка 50% населения, было использовано более 10 миллионов доз.
Ранее в Швеции, после сообщения о тромбозах, граждане стали массово отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает телеканал «360». Пациенты требовали сделать им второй укол любым другим препаратом.
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