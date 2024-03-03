Швейцарцы проголосовали на референдуме против повышения пенсионного возраста
Жители Швейцарии на референдуме высказались против повышения пенсионного возраста, сообщается на сайте правительства страны.
Референдум прошел в воскресенье, 3 марта. Швейцарцам предложили высказаться о повышении возраста выхода на пенсию с 65 до 66 лет и установлении 13-й пенсии. Первую инициативу граждане не поддержали, но одобрили вторую.
Повышать пенсионный возраст отказались более 74% избирателей. За 13-ю пенсию высказались 58%.
В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, о снижении на пять лет пенсионного возраста для россиян, имеющих страховой стаж в размере 42 лет для мужчин и 37 для женщин, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru