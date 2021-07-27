Швейцарская прокуратура закрыла «дело Магнитского»
Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование дела о налоговой афере и отмывании денег, связанное с Сергеем Магнитским, сообщает ТАСС.
В заявлении ведомства говорится, что следователи не выявили фактов, которые позволили бы предъявить обвинение кому-либо в Швейцарии.
При этом в швейцарской прокуратуре отметили, что в начале следствия в Швейцарии в пользу государства были конфискованы средства на общую сумму более 4 миллионов франков (свыше 323 миллионов рублей по текущему курсу).
Уголовное производство по подозрению в отмывании денег было возбуждено в марте 2011 года по иску компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера после информации о махинациях с возвратом НДС и хищениями из бюджета РФ, которую обнародовал аудитор компании Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».
Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для 25 представителей Великобритании в ответ на санкции Лондона по так называемому «делу Магнитского», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Педиатр: грудные дети беззащитны перед COVID-19
- Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет
- Минтруд предложил праздновать в России День отца
- Швейцарская прокуратура закрыла «дело Магнитского»
- Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины
- В Чечне от коронавируса привили 100% взрослого населения
- Главредактор «Матч ТВ» прокомментировал конфликт Губерниева и Бузовой
- Путин запустит движение поездов по второму Байкальскому тоннелю
- СМИ: министры обороны России и Армении встретились в Москве
- СМИ: в Москве автобус врезался в столб у здания МГУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru