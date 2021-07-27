Швейцарская прокуратура закрыла «дело Магнитского»

Федеральная прокуратура Швейцарии закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование дела о налоговой афере и отмывании денег, связанное с Сергеем Магнитским, сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится, что следователи не выявили фактов, которые позволили бы предъявить обвинение кому-либо в Швейцарии.

При этом в швейцарской прокуратуре отметили, что в начале следствия в Швейцарии в пользу государства были конфискованы средства на общую сумму более 4 миллионов франков (свыше 323 миллионов рублей по текущему курсу).

Уголовное производство по подозрению в отмывании денег было возбуждено в марте 2011 года по иску компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера после информации о махинациях с возвратом НДС и хищениями из бюджета РФ, которую обнародовал аудитор компании Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для 25 представителей Великобритании в ответ на санкции Лондона по так называемому «делу Магнитского», сообщает RT.

