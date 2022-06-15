Швейцария временно закрыла воздушное пространство
15 июня 202209:17
Воздушное пространство Швейцарии закрыли из-за технического сбоя. Об этом сообщает служба аэронавигации Skyguide.
«Skyguide столкнулась в ранние часы этим утром с технической неполадкой, и поэтому швейцарское воздушное пространство было закрыто», — цитирует заявление RT.
Отмечается, что небо закрыто «до дальнейшего уведомления».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru