СМИ: Российские бизнесмены продолжают полеты над ЕС в обход санкций
Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают совершать полеты над территорией Евросоюза, несмотря на санкции. Об этом пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на собственное исследование данных сервисов для отслеживания полетов.
По данным немецкого издания, с момента введения в Евросоюзе антироссийских санкций около 30 частных воздушных судов совершили полеты над территорией сообщества. Предположительно, эти самолеты и вертолеты принадлежали частным лицам из РФ, отмечает Ura.ru.
Так, газета упоминает самолет Bombardier, регистрационный номер T7-7AA, который совершил перелет из Ниццы в Стамбул. Welt am Sonntag утверждает, что воздушное судно принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, издание пишет о якобы связанном с предпринимателем Виктором Вексельбергом борте, который в апреле вылетел из европейского аэропорта в Нур-Султан.
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