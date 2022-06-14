СМИ: Российские бизнесмены продолжают полеты над ЕС в обход санкций

Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают совершать полеты над территорией Евросоюза, несмотря на санкции. Об этом пишет газета Welt am Sonntag, ссылаясь на собственное исследование данных сервисов для отслеживания полетов.

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По данным немецкого издания, с момента введения в Евросоюзе антироссийских санкций около 30 частных воздушных судов совершили полеты над территорией сообщества. Предположительно, эти самолеты и вертолеты принадлежали частным лицам из РФ, отмечает Ura.ru.

Так, газета упоминает самолет Bombardier, регистрационный номер T7-7AA, который совершил перелет из Ниццы в Стамбул. Welt am Sonntag утверждает, что воздушное судно принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, издание пишет о якобы связанном с предпринимателем Виктором Вексельбергом борте, который в апреле вылетел из европейского аэропорта в Нур-Султан.

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