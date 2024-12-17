Швейцария ужесточила экспорт оружия, чтобы оно не досталось Киеву

Власти Швейцарии ужесточили условия экспорта стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись Киеву в нарушение эмбарго, сообщает РИА Новости.

Речь идет о частных покупателях. Швейцария из-за своего статуса нейтральной страны ввела эмбарго на реэкспорт своего оружия на Украину, однако ноябре 2023 года оказалось, что частная компания UMO SP из Польши нарушила этот запрет и поставила Киеву сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок.

Отныне для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов к нему требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик. Получатель должен подтвердить, что приобретенное оружие и боеприпасы будут перепроданы только на национальной территории страны, в которой он зарегистрирован. При этом поставки компании UMO SP отныне запрещены.

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