Швейцария ужесточила экспорт оружия, чтобы оно не досталось Киеву
Власти Швейцарии ужесточили условия экспорта стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись Киеву в нарушение эмбарго, сообщает РИА Новости.
Речь идет о частных покупателях. Швейцария из-за своего статуса нейтральной страны ввела эмбарго на реэкспорт своего оружия на Украину, однако ноябре 2023 года оказалось, что частная компания UMO SP из Польши нарушила этот запрет и поставила Киеву сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок.
Отныне для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов к нему требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик. Получатель должен подтвердить, что приобретенное оружие и боеприпасы будут перепроданы только на национальной территории страны, в которой он зарегистрирован. При этом поставки компании UMO SP отныне запрещены.
Ранее Швейцария расширила санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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