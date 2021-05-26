Швейцария опровергла слова Лукашенко о «минировании» самолета Ryanair
Швейцарии ничего было неизвестно о «минировании» самолета Ryanair, страна также не предупреждала Белоруссию о потенциальной угрозе теракта. Об этом сообщил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер, передает РИА Новости.
Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании лайнера Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, пришло из Швейцарии. Позже эту пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал это заявление белорусского лидера. Он заявил, что «если то не так, наверно, это кто-то опровергнет» и обвинил страны Европу, в том, что они не пытаются в теме разобраться, а «стали рубить с плеча».
В минувшее воскресенье основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими силовиками после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Также сообщалось о задержании его спутницы, россиянки Софии Сапеги. Белоруссия также заявила, что сообщение о минировании было ложным.
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