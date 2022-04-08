Швейцария не будет высылать российских дипломатов
Швейцария отказалась высылать российских дипломатов по примеру других стран, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса, который сослался на решение правительства.
«Федеральный совет решил, что высылка дипломатов — это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то», — отметил он.
Отмечается, что Швейцария будет придерживаться этой позиции и не изменит «правила игры».
При этом Берн поддержал антироссийские санкции.
Тем временем, число высланных российских дипломатов из стран Европы в последние дни идёт на сотни. Такие меры принимаются в связи с сообщениями о «военных преступлениях» вооруженных сил РФ на Украине. В Минобороны РФ считают такие обвинения «фейками». В МИД РФ предупредили, что государства, которые выслали российских дипломатов, получат жесткие ответы Москвы.
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