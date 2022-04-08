Швейцария не будет высылать российских дипломатов

«Федеральный совет решил, что высылка дипломатов — это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то», — отметил он.

Отмечается, что Швейцария будет придерживаться этой позиции и не изменит «правила игры».

При этом Берн поддержал антироссийские санкции.

Тем временем, число высланных российских дипломатов из стран Европы в последние дни идёт на сотни. Такие меры принимаются в связи с сообщениями о «военных преступлениях» вооруженных сил РФ на Украине. В Минобороны РФ считают такие обвинения «фейками». В МИД РФ предупредили, что государства, которые выслали российских дипломатов, получат жесткие ответы Москвы.

