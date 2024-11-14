Шведский министр признала наличие у нее бананофобии
Министр по вопросам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг призналась, что страдает фобией на бананы, о чем она впервые рассказала в 2020 году. В своем сообщении в X она описала это как «самую странную в мире фобию».
Брандберг испытывает аллергическую реакцию на бананы.
Для предотвращения неприятных ситуаций, сотрудники шведского министерства труда заранее информируют организаторов мероприятий о запрете на присутствие бананов в помещениях, где будет находиться министр.
В ответ на запрос издания Expressen Брандберг подтвердила наличие фобии и добавила, что в настоящее время она получает профессиональную помощь для борьбы с этим состоянием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru