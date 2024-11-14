Шведский министр признала наличие у нее бананофобии

Министр по вопросам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг призналась, что страдает фобией на бананы, о чем она впервые рассказала в 2020 году. В своем сообщении в X она описала это как «самую странную в мире фобию».

Брандберг испытывает аллергическую реакцию на бананы.

Подготовиться к страху: Психолог дал советы по борьбе с клаустрофобией

Для предотвращения неприятных ситуаций, сотрудники шведского министерства труда заранее информируют организаторов мероприятий о запрете на присутствие бананов в помещениях, где будет находиться министр.

В ответ на запрос издания Expressen Брандберг подтвердила наличие фобии и добавила, что в настоящее время она получает профессиональную помощь для борьбы с этим состоянием.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МинистрыШвецияЯгоды

Горячие новости

Все новости

партнеры