Шведский министр признала наличие у нее бананофобии

Для предотвращения неприятных ситуаций, сотрудники шведского министерства труда заранее информируют организаторов мероприятий о запрете на присутствие бананов в помещениях, где будет находиться министр.

В ответ на запрос издания Expressen Брандберг подтвердила наличие фобии и добавила, что в настоящее время она получает профессиональную помощь для борьбы с этим состоянием.