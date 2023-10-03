Шварценеггер дал Трампу совет по похудению

По мнению Шварценеггера, Трампу стоит проявлять больше физической активности.

«Побегай вокруг себя три раза. Ты будешь в отличной форме», - сказал актер.

Шварценеггер усомнился, что вес Трампа в анкете соответствует действительности. В августе в газеты попала информация, что политик весит 98 килограммов.

На митинге своих сторонников в штате Айова Трамп заявил, что президент США Джо Байден уже не находится в лучшей форме, передает «Радиоточка НСН».

