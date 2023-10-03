Шварценеггер дал Трампу совет по похудению
Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер дал бывшему президенту США Дональду Трампу совет по похудению. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу на YouTube-канале «Jimmy Kimmel Live!».
По мнению Шварценеггера, Трампу стоит проявлять больше физической активности.
«Побегай вокруг себя три раза. Ты будешь в отличной форме», - сказал актер.
Шварценеггер усомнился, что вес Трампа в анкете соответствует действительности. В августе в газеты попала информация, что политик весит 98 килограммов.
На митинге своих сторонников в штате Айова Трамп заявил, что президент США Джо Байден уже не находится в лучшей форме, передает «Радиоточка НСН».
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