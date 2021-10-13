Ураган «Памела» обрушился на Мексику
Ураган первой категории «Памела» достиг западного побережья Мексики, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу страны.
В настоящее время ухудшение погодных условий наблюдается в штате Синалоа. Скорость ветра достигает 42 м/с.
Согласно прогнозам, ураган слабнет в ближайшие несколько часов. Ожидается, что сильные дожди в регионе могут вызвать наводнения. Пока данных о пострадавших нет.
Ранее ураган «Грейс», обрушившийся на Мексику в августе текущего года, унес жизни 11 человек.
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