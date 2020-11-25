Штат Миннесота утвердил победу Байдена
Американский штат Миннесота утвердил победу в нем на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена, сообщает Associated Press.
Согласно результатам выборов, которые единогласно утвердил избирательный совет штата, Байден получил почти 52,5% голосов, а действующий американский лидер - 45%.
Явка избирателей составила около 80%, это рекордные данные.
Издание уточняет, что в Миннесоте в конце мая начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которые были спровоцированы гибелью охранника Джорджа Флойда в ходе грубого ареста полицейскими. Вскоре массовые погромы и протесты вспыхнули по всей стране.
Ранее Верховный суд Невады утвердил результаты выборов президента. Согласно итогам голосования в штате, победил Джо Байден. В результате у демократа добавилось еще шесть выборщиков, пишут «Известия».
Ранее за Байдена проголосовали в двух ключевых штатах — Пенсильвании и Мичигане.
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