Штат Миннесота утвердил победу Байдена

Явка избирателей составила около 80%, это рекордные данные.

Издание уточняет, что в Миннесоте в конце мая начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которые были спровоцированы гибелью охранника Джорджа Флойда в ходе грубого ареста полицейскими. Вскоре массовые погромы и протесты вспыхнули по всей стране.



Ранее Верховный суд Невады утвердил результаты выборов президента. Согласно итогам голосования в штате, победил Джо Байден. В результате у демократа добавилось еще шесть выборщиков, пишут «Известия».

Ранее за Байдена проголосовали в двух ключевых штатах — Пенсильвании и Мичигане.