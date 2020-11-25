Байден раскрыл планы на первые 100 дней президентства

Избранный президент США Джо Байден заявил, что в первые сто дней на своей должности сконцентрируется на иммиграционной реформе и борьбе с распространением коронавируса. Об этом политик сказал в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что направленные им вскоре в сенат закон о мигрантах откроет путь к получению гражданства 11 миллионам человек.

Также Байден добавил, что собирается отменить несколько указов предыдущего президента США Дональда Трампа. По его мнению, они нанесли ущербу здоровью людей и ухудшили климатическую ситуацию.

Кроме того, избранный лидер США пообещал, что его политика не будет идентична той, которую проводил Барак Обама на посту президента. Он подчеркнул, что президент Трамп изменил ландшафт, и теперь это «Америка в первую очередь».

Байден заявил о готовности встретиться с Трампом

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ряд ведущих американских СМИ заявили о победе Байдена. Выборный штаб Трампа оспаривает результаты выборов в суде и заявляет о многочисленных фальсификациях. При этом Дональд Трамп дал распоряжение главе Управления общих служб (GSA) США, которая отвечает за трансфер власти в стране, начать процедуру передачи власти Джо Байдену.

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