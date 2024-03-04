Штат Мэн отозвал решение об отстранении Трампа от праймериз

Болоуз сослалась на решение Верховного суда США, постановившего, что отдельные штаты не могут запрещать кандидатам принимать участие в праймериз. Госсекретарь штата отметила, что обязана следовать конституции, в связи с чем отзывает решение об отстранении Трампа.

Политик подтвердила, что голоса местных избирателей в поддержку экс-президента будут учтены. Праймериз пройдут во вторник, 5 марта.

Верховный суд США в понедельник отклонил решение нижестоящей инстанции о недопуске Трампа до внутрипартийного голосования в Колорадо, тем самым разрешив ему баллотироваться на новый президентский срок, напоминает «Радиоточка НСН».

