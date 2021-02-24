Штат Иллинойс отменит плату за освобождение под залог
Иллинойс стал первым американским штатом, где отменили практику выплаты денежных средств для освобождения под залог до начала судебного разбирательства. Об этом пишет The New York Times.
По новым правилам уголовно-процессуального кодекса, суды в штате не смогут устанавливать сумму залога для обвиняемых, ожидающих начала разбирательства. Судьи будут определять меру пресечения, основываясь на том, представляет ли человек опасность для общества.
Отмечается, что плата за освобождение под залог будет отменена полностью в Иллинойсе к 2023 году. Это одна из мер, призванных сделать судебную систему штата более прозрачной и справедливой.
Группа местных законодателей добивались отмены платы под залог в течении пяти лет. Они утверждали, что эта практика ущемляет права малоимущих граждан и представителей расовых меньшинств, которые находятся в заведомо менее выгодном положении.
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