Штамм "дельта" чаще других приводит к госпитализации, сообщают ученые. Люди, заразившиеся этим штаммом коронавируса, в 2 раза чаще попадают в больницу с ним, чем те, кто заражен другими вариациями коронавируса, передает Sky News со ссылкой на исследование Университета Кембриджа и специалистов общественного здравоохранения Англии.

Эпидемиолог Девин Габрера, принимавший участие в исследовании, рассказал, что "вакцинация предлагает отличную защиту от штамма "дельта", и, поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев COVID-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее".

Вариант "дельта" был зарегистрирован в Индии в конце 2020 года, и исследования показали, что он может быть на 50% более заразным, чем вариант "альфа", который впервые был обнаружен в Кенте в Англии, отмечает Sky News.

В этом исследовании специалисты проанализировали информацию о 43,3 тыс. заразившихся в период с 29 марта по 23 марта 2021 года.

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