Штайнмайер призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса

Президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер заявил, что в течение ближайших лет гражданам страны придётся смириться с ограничениями на фоне кризиса, сообщает РИА Новости.

Штайнмайер: на Украине нет признаков готовности к переговорам

По его словам, обстоятельства требуют, чтобы немцы снова научились быть скромными, и это касается как тех, кто достиг процветания, так и тех, кто и до начала украинского конфликта сводил концы с концами.

«Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи... Этот кризис затрагивает людей, которые вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей», - сказал он в ходе обращения к гражданам страны.

Штайнмайер добавил, что власти Германии обязательно помогут тем, кому нужна будет помощь.

Ранее президент ФРГ пообещал передать Киеву две реактивные системы залпового огня и четыре самоходные артиллерийские установки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияКризисГерманияФранк-вальтер Штайнмайер
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