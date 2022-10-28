Штайнмайер призвал немцев смириться с ограничениями из-за кризиса
Президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер заявил, что в течение ближайших лет гражданам страны придётся смириться с ограничениями на фоне кризиса, сообщает РИА Новости.
По его словам, обстоятельства требуют, чтобы немцы снова научились быть скромными, и это касается как тех, кто достиг процветания, так и тех, кто и до начала украинского конфликта сводил концы с концами.
«Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи... Этот кризис затрагивает людей, которые вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей», - сказал он в ходе обращения к гражданам страны.
Штайнмайер добавил, что власти Германии обязательно помогут тем, кому нужна будет помощь.
Ранее президент ФРГ пообещал передать Киеву две реактивные системы залпового огня и четыре самоходные артиллерийские установки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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