Штаб Трампа усилил меры безопасности в его офисах

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов будут присутствовать на местах круглосуточно. Это следует из документа, подписанного советниками республиканца Крисом ЛаСивита и Сьюзи Уайлс.

Они посоветовали работникам офисом временно воздержаться от посещения рабочего места. Также им рекомендовали не давать публичных комментариев по поводу попытки покушения.

Накануне Трампа ранили в ходе его минитинга в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, передает «Радиоточка НСН».

