Штаб Трампа усилил меры безопасности в его офисах
Предвыборный штаб бывшего президента США усилил меры безопасности в его офисах после попытки покушения, пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов будут присутствовать на местах круглосуточно. Это следует из документа, подписанного советниками республиканца Крисом ЛаСивита и Сьюзи Уайлс.
Они посоветовали работникам офисом временно воздержаться от посещения рабочего места. Также им рекомендовали не давать публичных комментариев по поводу попытки покушения.
Накануне Трампа ранили в ходе его минитинга в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Штаб Трампа усилил меры безопасности в его офисах
- Аэропорт Шереметьево ввел ограничения из-за непогоды
- При стрельбе на юго-западе ФРГ погибли три человека
- В Воронежской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда
- СМИ: в подмосковной резиденции Путина вырастили бананы
- Звезда «Зачарованных» и «Беверли Хиллз» Шеннен Доэрти умерла в 53 года
- В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Пьяные английские болельщики устроили ДТП в центре Берлина
- В подмосковной Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне
- Жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru