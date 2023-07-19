Минюст предъявил Трампу новые обвинения по делу о штурме Капитолия
Минюст США предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC.
По его данным, новые обвинения содержат статьи о сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей.
Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что получил извещение от Минюста страны, в котором сообщается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. По его словам, это означает, что его ждёт арест.
Сторонники Трампа напали на Капитолий 6 января 2021 года. Это произошло вскоре после начала заседания обеих палат парламента, на котором конгрессмены должны были формально подвести итоги президентских выборов и утвердить их. Незадолго до начала беспорядков Трамп отказался признавать победу Джо Байдена на выборах президента США.
В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Сотни человек затем были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в Крыму в течение суток
- Росстат сообщил об ускорении инфляции в июле
- В ВОЗ оценили риск передачи птичьего гриппа от кошек к человеку
- Украина усилит границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
- Раненную при атаке на Крымский мост девочку будут лечить в Москве
- Балицкий сообщил о концентрации резервов ВСУ для атаки ЗАЭС
- Сенатор пригрозил Финляндии ответными мерами на закрытие генконсульства РФ
- Грузия обвинила Украину в препятствовании вступлению страны в Евросоюз
- Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала Исинбаеву двойственной натурой
- Минюст объявил The Altai Project нежелательной организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru