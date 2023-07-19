Минюст предъявил Трампу новые обвинения по делу о штурме Капитолия

Минюст США предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, новые обвинения содержат статьи о сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей.

Накануне Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что получил извещение от Минюста страны, в котором сообщается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. По его словам, это означает, что его ждёт арест.

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Сторонники Трампа напали на Капитолий 6 января 2021 года. Это произошло вскоре после начала заседания обеих палат парламента, на котором конгрессмены должны были формально подвести итоги президентских выборов и утвердить их. Незадолго до начала беспорядков Трамп отказался признавать победу Джо Байдена на выборах президента США.

В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Сотни человек затем были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.


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