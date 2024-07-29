Штаб президента Венесуэлы заявил о его победе на выборах
29 июля 202406:01
Штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — заявил глава штаба, спикер парламента Хорхе Родригес.
Он призвал дождаться официальных данных Национального избирательного совета.
Ранее Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru