Штаб президента Венесуэлы заявил о его победе на выборах

Штаб действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

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«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — заявил глава штаба, спикер парламента Хорхе Родригес.

Он призвал дождаться официальных данных Национального избирательного совета.

Ранее Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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