Штаб президента Венесуэлы заявил о его победе на выборах

«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — заявил глава штаба, спикер парламента Хорхе Родригес.

Он призвал дождаться официальных данных Национального избирательного совета.

Ранее Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

