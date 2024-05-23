Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам

В обязанности контент менеджера будут входить связи с медиа, подкастерами и «страницами с мемами в соцсетях». Специалист должен искать и развивать возможности по сотрудничеству, а также предлагать «инновационные идеи».

В вакансии отмечается, что для работы придется переехать в штат Делавэр и обновить прививку от коронавируса.

Тем временем, рейтинг Байдена упал до 36%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

