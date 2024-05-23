Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам
23 мая 202404:30
Штаб по переизбранию американского лидера Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, сообщает РИА Новости.
В обязанности контент менеджера будут входить связи с медиа, подкастерами и «страницами с мемами в соцсетях». Специалист должен искать и развивать возможности по сотрудничеству, а также предлагать «инновационные идеи».
В вакансии отмечается, что для работы придется переехать в штат Делавэр и обновить прививку от коронавируса.
Тем временем, рейтинг Байдена упал до 36%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru