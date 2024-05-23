Штаб по переизбранию Байдена ищет специалиста по мемам

Штаб по переизбранию американского лидера Джо Байдена ищет в команду специалиста по мемам, сообщает РИА Новости.

Рейтинг Байдена обрушился до рекордно низкого уровня

В обязанности контент менеджера будут входить связи с медиа, подкастерами и «страницами с мемами в соцсетях». Специалист должен искать и развивать возможности по сотрудничеству, а также предлагать «инновационные идеи».

В вакансии отмечается, что для работы придется переехать в штат Делавэр и обновить прививку от коронавируса.

Тем временем, рейтинг Байдена упал до 36%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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