Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности

Штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности, заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, передает Reuters.

Отмечается, что этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН, детали не приводятся.

В апреле в МИД РФ заявили о желании перенести штаб-квартиру ООН в «более нейтральное» место — Женеву или Вену. Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал идею, отметив, что время для ухода ООН из Нью-Йорка подходящее.

При этом США не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, считает постпред России при международной организации Василий Небензя. По словам постпреда, добиться такой поддержки сложно «в силу ряда обстоятельств». Также американская сторона не откажется от престижа и возможности «злоупотреблять своими обязанностями» страны пребывания ООН, передает «Радиоточка НСН».



