Штаб-квартиру ООН в Женеве временно закрыли по соображениям безопасности
Штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности, заявила руководитель службы информации Алессандра Веллуччи, передает Reuters.
Отмечается, что этот вопрос активно расследуется службой безопасности ООН, детали не приводятся.
В апреле в МИД РФ заявили о желании перенести штаб-квартиру ООН в «более нейтральное» место — Женеву или Вену. Министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал идею, отметив, что время для ухода ООН из Нью-Йорка подходящее.
При этом США не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, считает постпред России при международной организации Василий Небензя. По словам постпреда, добиться такой поддержки сложно «в силу ряда обстоятельств». Также американская сторона не откажется от престижа и возможности «злоупотреблять своими обязанностями» страны пребывания ООН, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru