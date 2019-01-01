Шри-Ланка вводит комендантский час по всей стране
Полиция Шри-Ланки с 21:00 по местному времени до 04:00 14 мая на всей территории страны вводится комендантский час.
Ранее в округе Курунегала произошли акты насилия, в результате которых были повреждены магазины и дома, передает «Синьхуа».
Серия взрывов в отелях и католических церквях прогремела 21 апреля. По последним данным, погибли более 250 человек, сотни ранены. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»