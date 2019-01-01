В мире

Шри-Ланка вводит комендантский час по всей стране

13 мая22:56

Полиция Шри-Ланки с 21:00 по местному времени до 04:00 14 мая на всей территории страны вводится комендантский час.

Ранее в округе Курунегала произошли акты насилия, в результате которых были повреждены магазины и дома, передает «Синьхуа».

Серия взрывов в отелях и католических церквях прогремела 21 апреля. По последним данным, погибли более 250 человек, сотни ранены. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.

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ФОТО: AFP
ТЕГИ:Шри-Ланка

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