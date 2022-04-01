Шри-Ланка ввела режим ЧС из-за беспорядков

Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков в стране. Соответствующий указ подписал президент республики Готабаи Раджапаксы, передает ТАСС.

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В документе отмечается, что режим введен для обеспечения общественного порядка и поддержания поставок и услуг.

Протесты связаны с экономическим кризисом, в частности, в связи с уменьшением числа иностранных туристов.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Шри-Ланка
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