Шри-Ланка ввела режим ЧС из-за беспорядков
1 апреля 202223:33
Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения из-за беспорядков в стране. Соответствующий указ подписал президент республики Готабаи Раджапаксы, передает ТАСС.
В документе отмечается, что режим введен для обеспечения общественного порядка и поддержания поставок и услуг.
Протесты связаны с экономическим кризисом, в частности, в связи с уменьшением числа иностранных туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru