Румыния начинает выдавать шенгенские визы гражданам РФ
С 31 марта власти Румынии начнут оформление россиянам шенгенских виз, сообщает ТАСС.
Заявление можно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Единые визы, выданные после 31 марта, позволят въезжать россиянам в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Воспользоваться выданными до 31 марта 2024 визами можно в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию.
Ранее стало известно, что Болгария с 1 апреля начнет оформлять единые шенгенские визы типа C вместо национальных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru