Шредер связал провал СДПГ на выборах в Тюрингии с политикой в отношении РФ
Социал-демократическая партия Германии показала низкие результаты на выборах в земельные парламенты Тюрингии и Саксонии, в том числе из-за своей провальной политики в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Он считает итог выборов для СДПГ «катастрофически плохим». Партии нужно активизировать свою деятельность, нацеленную на урегулирование конфликта вокруг Украины с помощью переговоров, что позволит поднять рейтинги среди избирателей, указал бывший глава правительства Германии.
Ранее стало известно, что за СДПГ в Тюрингии проголосовали 6,1%, в Саксонии — 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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