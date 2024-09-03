Шредер связал провал СДПГ на выборах в Тюрингии с политикой в отношении РФ

Он считает итог выборов для СДПГ «катастрофически плохим». Партии нужно активизировать свою деятельность, нацеленную на урегулирование конфликта вокруг Украины с помощью переговоров, что позволит поднять рейтинги среди избирателей, указал бывший глава правительства Германии.

Ранее стало известно, что за СДПГ в Тюрингии проголосовали 6,1%, в Саксонии — 7,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

