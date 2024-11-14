Шольца высмеяли в Бундестаге после слов о деньгах

Это произошло, когда глава немецкого правительства заявил о том, что страна в состоянии правильно распоряжаться своим бюджетом.

Шольц не успел закончить фразу, так как парламентарии громко рассмеялись.

Взяв паузу, канцлеру пришлось начать предложение заново, чтобы продолжить выступление.

Ранее больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

