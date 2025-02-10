Шольц заявил, что не отказывался от поставок российского газа
10 февраля 202506:15
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отказывался от поставок газа из России в Германию, сообщает «РЕН ТВ».
Глава правительства ФРГ обвинил в сложившейся в стране экономической ситуации российские власти.
Властям Германии невыгодно принимать решение о демонтаже «Северных потоков», так как промышленность страны и так страдает на фоне санкций и политических решений руководства, сообщил в разговоре с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер заслуженный врач РФ Борис Гиберт
- СК завел дело после ДТП с 15 пострадавшими в Приморье
- Экономист призвал держать наличными не более 10% сбережений
- Россиян предупредили о подорожании новых китайских авто в апреле на 10%
- МИД: Основой для переговоров по Украине могут быть наработки 2022 года
- В соцсети X перестал открываться аккаунт Канье Уэста
- Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость
- Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве
- Трамп поручил прекратить выпуск монет в один цент
- СМИ: При нападении с ножом в Дублине пострадали три человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru