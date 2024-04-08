Шольц завел аккаунт в TikTok
Канцлер ФРГ Олаф Шольц написал в соцсети X (ранее Twitter), что завёл аккаунт на площадке TikTok.
Отмечается, что решение было принято в связи с политической кампанией в преддверии предстоящих выборов в Европарламент, а также региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония.
В сообщении говорится, что вести аккаунт Шольца будет пресс-служба немецкого правительства, где отметили, что граждане Германии стали чаще использовать TikTok для получения и обсуждения политических новостей.
«Я не танцую. Обещаю», — добавил Шольц.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru