Шольц завел аккаунт в TikTok

Отмечается, что решение было принято в связи с политической кампанией в преддверии предстоящих выборов в Европарламент, а также региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

В сообщении говорится, что вести аккаунт Шольца будет пресс-служба немецкого правительства, где отметили, что граждане Германии стали чаще использовать TikTok для получения и обсуждения политических новостей.

«Я не танцую. Обещаю», — добавил Шольц.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в РФ пока не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

