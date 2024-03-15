Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok

По его словам, заявления о том, что Google и Facebook в отличие от TikTok не представляют угрозу, выдают в человеке лжеца.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает законопроект о запрете социальной сети TikTok в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

