Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok

Компания Google и соцсеть Facebook (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская) в большей степени шпионят за гражданами США, чем социальная сеть TikTok, которой грозит закрытие в США из-за китайского собственника, сообщил в соцсети X американский журналист Такер Карлсон.

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По его словам, заявления о том, что Google и Facebook в отличие от TikTok не представляют угрозу, выдают в человеке лжеца.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поддерживает законопроект о запрете социальной сети TikTok в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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