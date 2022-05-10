Шольц высказался о необходимости возобновить российско-украинские переговоры

Необходимости возобновить переговоры между Москвой и Киевом для скорейшего урегулирования конфликта, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Макрон: Необходимо продолжать переговоры России и Украины

«Не должно быть так, чтобы сейчас, после многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах», — сказал политик.

Он отметил, что геополитические интересы Украины должны быть учтены при заключении мирного договора.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Шольцем заявил, что Москву и Киеву необходимо продолжить переговоры, так как только дипломатическим путем можно добиться мира.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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