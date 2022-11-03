Шольц: в Германии зарегистрированы 1 млн беженцев с Украины

По его словам, города и коммуны Германии столкнулись со сложностями при приеме такого большого числа вынужденных переселенцев. Властям придется дополнительно выделить 1,5 млрд евро на их поддержку.

В 2023 году такую же сумму выделят для украинских беженцев и для беженцев из других стран. В таких условиях рост цен, особенно на энергоносители, создает дополнительные сложности, отметил канцлер.

Ранее читатели болгарского портала Dnes.dir.bg возмутились поведением украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

