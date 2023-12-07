Focus: бюджетом ФРГ вместо Шольца будет управлять «теневой канцлер»

Отмечается, что управлять бюджетными средствами вместо канцлера Олафа Шольца будет министр финансов Кристиан Линднер. Он будет решать, на какие проекты направить средства, а финансирование каких программ необходимо урезать, сообщили журналисты.

При этом издание полагает, что Линднер вряд ли в полной мере воспользуется широкими полномочиями. Однако газета сомневается, что Шольц будет чинить препятствия министру финансов.

Ранее сообщалось, что в Германии новый финансовый год начнется без согласованного бюджета. До момента его фактического одобрения введут режим временного управления казной, передает «Радиоточка НСН».

