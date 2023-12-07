Focus: бюджетом ФРГ вместо Шольца будет управлять «теневой канцлер»
Из-за срыва согласования бюджета Германии средства государственной казны окажутся под управлением «теневого канцлера», пишет издание Focus.
Отмечается, что управлять бюджетными средствами вместо канцлера Олафа Шольца будет министр финансов Кристиан Линднер. Он будет решать, на какие проекты направить средства, а финансирование каких программ необходимо урезать, сообщили журналисты.
При этом издание полагает, что Линднер вряд ли в полной мере воспользуется широкими полномочиями. Однако газета сомневается, что Шольц будет чинить препятствия министру финансов.
Ранее сообщалось, что в Германии новый финансовый год начнется без согласованного бюджета. До момента его фактического одобрения введут режим временного управления казной, передает «Радиоточка НСН».
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