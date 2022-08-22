Шольц сообщил, как долго планирует оставаться канцлером Германии

Олаф Шольц заявил, что не против во второй раз стать канцлером Германии, сообщает РИА Новости.

СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге

Так он ответил на вопрос о том, как долго хотел бы оставаться на своем посту.

Также он прокомментировал вопрос, не считает ли необходимым введение ограничений на срок нахождения на посту канцлера ФРГ. По словам Шольца, это должны решать избиратели. «Должен ли быть предел?», — задался вопросом канцлер.

Напомним, канцлер Германии может потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским лидером Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияШольц
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