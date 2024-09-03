Шольц считает печальным успех праворадикальной «Альтернативы для Германии»
Результаты праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на востоке ФРГ вызывают беспокойство, сообщил в соцсети Х немецкий канцлер Олаф Шольц.
По его словам, к этому республика не может и не должна привыкать. Шольц считает, что АдГ наносит ущерб стране, а ее успех ослабляет экономику, раскалывает общество и портит репутацию Германии.
1 сентября в восточных немецких землях Тюрингия и Саксония прошли выборы в местные парламенты. В Тюрингии победила АдГ, набравшая 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу. За социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит Шольц, в Тюрингии проголосовали 6,1%, в Саксонии — 7,3%.
Успех партии «Альтернатива для Германии» связан с тем, что люди в ФРГ нуждаются в альтернативе бескомпромиссной политике недееспособных немецких властей, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru