Шольц прокомментировал попытку госпереворота

Операция правоохранительных органов Германии по делу о попытке государственного переворота говорит о том, что ФРГ – защищенная страна, заявил канцлер Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ

По его словам, Германия способна предотвратить подобные нарушения закона. «Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», – заявил политик.

Ранее газета Zeit сообщила, что полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГоспереворотГерманияШольц
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