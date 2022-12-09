Шольц прокомментировал попытку госпереворота

По его словам, Германия способна предотвратить подобные нарушения закона. «Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», – заявил политик.

Ранее газета Zeit сообщила, что полиция Германии задержала десятки человек по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

