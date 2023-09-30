Шольц призвал усилить меры контроля на границах ЕС из-за беженцев

По его словам, беженцы, которые отказали в предоставлении убежища в Германии, должны покинуть территорию страны. Шольц также указал на необходимость прохождения процедуры регистрации мигрантами.

Канцлер посетовал на огромное количество беженцев и сказал, что так дальше просто не может продолжаться.

Ранее в эфире Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала конфликта на территорию Евросоюза прибыли почти 10 миллионов беженцев с Украины, передает «Радиоточка НСН».

