Шольц призвал усилить меры контроля на границах ЕС из-за беженцев

Сейчас в Германию едет слишком много беженцев, в связи с чем стоит ввести более строгий контроль на внешних границах Евросоюза, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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По его словам, беженцы, которые отказали в предоставлении убежища в Германии, должны покинуть территорию страны. Шольц также указал на необходимость прохождения процедуры регистрации мигрантами.

Канцлер посетовал на огромное количество беженцев и сказал, что так дальше просто не может продолжаться.

Ранее в эфире Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала конфликта на территорию Евросоюза прибыли почти 10 миллионов беженцев с Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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