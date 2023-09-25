Венгрия отказалась выдавать Украине военнообязанных беженцев
Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщило агентство РИА Новости.
Глава правительства обратил внимание, что в Венгрии находятся десятки тысяч украинских беженцев. Они получили в стране безопасность, подчеркнул премьер.
«Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», - сказал Орбан.
Также премьер отказался поддерживать Украину в международных вопросах, пока Киев не защитит права венгров, проживающих в Закарпатье, пишет RT.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт выступает за прямой диалог между Россией и Украиной для завершения конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».
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