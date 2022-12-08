Шольц планирует вновь баллотироваться в канцлеры Германии
8 декабря 202206:02
Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства в ходе выборов в Бундестаг в 2025 году, сообщает ТАСС.
«Разумеется, я выдвину кандидатуру. Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат», — заявил политик.
Ранее в Германии россиянку и более 20 человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru