Шольц планирует вновь баллотироваться в канцлеры Германии

«Разумеется, я выдвину кандидатуру. Я хочу, чтобы правительственная коалиция была на прочных позициях, чтобы вновь получить мандат», — заявил политик.

Ранее в Германии россиянку и более 20 человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

