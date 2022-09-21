Шольц ожидает ухудшения экономической ситуации в Германии
В Германии рост цен на энергоносители, удобрения и продукты питания в 2023 году может оказаться существенней, чем в нынешнем году, заявил на Глобальном продуктовом саммите в ООН канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, глобальный кризис в этих сферах больше всего затронул южные страны. Глава Германии также назвал «российской дезинформацией» утверждения о том, что большая часть зерна из Украины, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и территорий с переходной экономикой.
Ранее Шольц заявил, что немецкие власти будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но при этом не намерены делать шаги, которые бы привели к эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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