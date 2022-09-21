Шольц ожидает ухудшения экономической ситуации в Германии

По его словам, глобальный кризис в этих сферах больше всего затронул южные страны. Глава Германии также назвал «российской дезинформацией» утверждения о том, что большая часть зерна из Украины, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и территорий с переходной экономикой.

Ранее Шольц заявил, что немецкие власти будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но при этом не намерены делать шаги, которые бы привели к эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

