Шольц ответил на вопрос об «изоляции» России на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал вопрос об «изоляции» России на саммите G20, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что выступит в рамках G20 с видеообращением

Он отметил важность совместных дискуссий. «В конце концов здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас», - отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время «серьезная ситуация», которая, «является следствием российской войны против Украины».

Ранее канцлер сообщил, что сожалеет по поводу решения российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 на индонезийском острове Бали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Саммит G20Шольц
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