Шольц отказался произносить слово «бог» в присяге

Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду во время чтения присяги в бундестаге опустил из нее упоминание бога. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, так поступившим.

Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, но покинул ее, передает РИА Новости. Сейчас он говорит о себе как о нерелигиозном человеке. Публику он заранее уведомил, что не будет использовать фразу «и да поможет мне бог» из присяги.

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Использование этой фразы из Основного закона страны всегда остается на усмотрение политика.

Ранее единственным из немецких политиков, кто не произносил эту фразу, был Шредёр. Он считает себя верующим, а отказ от использования фразы про бога он пояснял тем, что вера является «личным делом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БогФРГ
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