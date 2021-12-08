Шольц отказался произносить слово «бог» в присяге

Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду во время чтения присяги в бундестаге опустил из нее упоминание бога. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, так поступившим.

Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, но покинул ее, передает РИА Новости. Сейчас он говорит о себе как о нерелигиозном человеке. Публику он заранее уведомил, что не будет использовать фразу «и да поможет мне бог» из присяги.