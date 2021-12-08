Шольц отказался произносить слово «бог» в присяге
Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц в среду во время чтения присяги в бундестаге опустил из нее упоминание бога. Он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера, так поступившим.
Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, но покинул ее, передает РИА Новости. Сейчас он говорит о себе как о нерелигиозном человеке. Публику он заранее уведомил, что не будет использовать фразу «и да поможет мне бог» из присяги.
Использование этой фразы из Основного закона страны всегда остается на усмотрение политика.
Ранее единственным из немецких политиков, кто не произносил эту фразу, был Шредёр. Он считает себя верующим, а отказ от использования фразы про бога он пояснял тем, что вера является «личным делом».
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