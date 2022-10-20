Шольц объявил о преодолении зависимости ФРГ от российского газа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия преодолела зависимость от поставок российского газа и вступает в зиму подготовленной.
Во время выступления в Бундестаге канцлер заявил, что на европейском уровне удалось достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%. По его словам, это был «сильный сигнал европейской солидарности» также по отношению к ФРГ, которая ранее особенно сильно зависела от российского газа. Шольц объявил об окончании этой зависимости. Он подчеркнул, что Германия вступает в зиму хорошо подготовленной, поблагодарил граждан за экономию энергии и добавил, что страна стремится сократить потребление газа на 20%.
«Каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность», - цитирует ТАСС Шольца.
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