Шольц назвал Илона Маска угрозой для демократии Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция Илона Маска угрожает демократическому развитию Европы, поскольку миллиардер оказывает поддержку крайне правым партиям в различных странах. Об этом сообщает Associated Press.

На пресс-конференции Шольц отметил, что Маск симпатизирует правым политическим силам в Германии, Великобритании и других странах Европы, назвав такую позицию «недопустимой».

СМИ: Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Британии

Предприниматель ранее заявлял, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну. В январе он провел онлайн-стрим с лидером партии Элис Вайдель, а также поддержал британского правого активиста Томми Робинсона, выступая за его освобождение из тюрьмы.

Маск также критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его правление «тираническим» и заявляя о необходимости его отставки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскШольцГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры