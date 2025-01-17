Шольц назвал Илона Маска угрозой для демократии Европы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция Илона Маска угрожает демократическому развитию Европы, поскольку миллиардер оказывает поддержку крайне правым партиям в различных странах. Об этом сообщает Associated Press.
На пресс-конференции Шольц отметил, что Маск симпатизирует правым политическим силам в Германии, Великобритании и других странах Европы, назвав такую позицию «недопустимой».
Предприниматель ранее заявлял, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну. В январе он провел онлайн-стрим с лидером партии Элис Вайдель, а также поддержал британского правого активиста Томми Робинсона, выступая за его освобождение из тюрьмы.
Маск также критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его правление «тираническим» и заявляя о необходимости его отставки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru