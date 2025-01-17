Шольц назвал Илона Маска угрозой для демократии Европы

Предприниматель ранее заявлял, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти страну. В январе он провел онлайн-стрим с лидером партии Элис Вайдель, а также поддержал британского правого активиста Томми Робинсона, выступая за его освобождение из тюрьмы.

Маск также критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его правление «тираническим» и заявляя о необходимости его отставки, передает «Радиоточка НСН».

